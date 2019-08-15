Sinyal kesici cihaz yardımıyla araçtan altın hırsızlığı

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.A. ve H.D'nin müşteki V.M'yi takip ettiğini belirledi.

Şüphelinin bir süre oyaladığı V.M. daha sonra aracını kumandayla kilitleyip, bölgeden uzaklaştı. Tekrar aracının yanına geldiğinde altınların yerinde olmadığını gören V.M. polis başvurdu.

Alınan bilgiye göre, V.M. bankadaki kasasından aldığı altın seti ve 3 çeyrek altını otomobile koydu. Bu sırada yakınlarda bulunan A.A. (30) elindeki bir araç parçasını V.M'ye gösterip aracına ait olabileceğini belirtti.

MERSİN (AA) - Mersin'de iki şüpheli, sinyal kesici cihaz kullanarak bir kişinin aracını kilitlemesini engelleyip araç içindeki altınları çaldıkları iddiasıyla tutuklandı.

Evde yapılan aramada iki cep telefonu ve sinyal kesme cihazı ele geçirilirken, şüpheli H.D'nin olay gününde giydiği ve görüntülere de yansıyan kıyafetleri bulundu.

Şüpheli H.D. emniyetteki ifadesinde, çaldıkları altınları Adana'da bir kuyumcuya sattığını belirtti.

Ekipler, kuyumcudan aldıkları altınları sahibine teslim ederken, H.D'nin altınları satma anı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bu arada, zanlıların Adana, Gaziantep ve Ankara'da da benzer suçlardan arandıkları öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

