"Sinyal kesici" ile hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Öte yandan şüpheli Erkan E'nin, 21 Mart 2017'de Bağcılar'da aracını park eden polis memuru Osman K'nin otomobilindeki beylik tabancasının çalınması olayını da gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelinin çaldığı dizüstü bilgisayarı Fahrettin P'ye sattığını söylemesi üzerine Fahrettin P. de çalıntı bilgisayarla Sarıyer'de gözaltına alındı. Şüpheli Fahrettin P. savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Kasım'da Beşiktaş'ta aracını park eden Ceylan B'nin otomobilindeki dizüstü bilgisayarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sinyal kesici cihazla araçların kapılarının kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erkan E'nin çaldığı tabancayı Tolga A'ya sattığını ancak henüz parasını alamadığını söylemesi üzerine Tolga A'nın da arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Erkan E. tutuklandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin park eden aracın çevresinde dolandığı, uzaktan kumandalı sinyal kesiciyle aracın kapılarının kapanmasını engelleyip sürücünün aracın yanından ayrılmasını beklediği, sonra da araçtaki dizüstü bilgisayarı çalma anları görülüyor.

