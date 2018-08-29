Sinyalizasyon direğine çarpan alkollü sürücü yaralandı

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Karabük-Safranbolu çevre yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Erkut A.(27), idaresindeki 78 SA 854 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Sinyalizasyon direğinin üzerine devrildiği otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Kazada yaralanan Erkut A., olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan alkol muayenesinde Erkut A.'nın 0.65 promil alkollü olduğu belirlendi.
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