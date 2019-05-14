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Sinyalizasyon ışıklarının çalışmadığı kavşakta otomobil çocuğa çarpıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Erzincan’da sinyalizasyon ışıklarının çalışmadığı kavşakta okuldan evine bisikletle dönen çocuğa, otomobil vurup kaçtı.

Erzincan’da sinyalizasyon ışıklarının çalışmadığı kavşakta okuldan evine bisikletle dönen çocuğa, otomobil vurup kaçtı. Ağır yaralanan ilköğretim öğrencisi çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün saat 15. 30 sıralarında Erzincan merkez Ersevenler Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okuldan evine bisikletle dönen ilköğretim öğrencisi Kadir Berat Gül’e (13) hızla gelen bir otomobil vurup kaçtı. Otomobilin çarpmasıyla 3 metre öteye savrulan Gül, ağır yaralandı. Kadir Berat Gül, olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

“Çalışmayan trafik ışıklarının kurbanı”
Olayın ardından kaza mahalline gelen Ersevenler Mahalle Muhtarı Yılmaz Koç, okuldan dönen çocukların çalışmayan trafik ışıklarının kurbanı olduklarını söyledi.
Sinyalizasyon ışıklarının uzun süredir çalışmadığını ve kazaların meydana geldiğini ileri süren Ersevenler Mahalle Muhtarı Yılmaz Koç, “Buranın lambaları çalışmıyor. Çocuk okuldan gelirken bisikletle araba vurup kaçmış. Burada çokta kaza oluyor. Onun için buraya bir önlem almaları lazım.” dedi.

“Maddi hasarlı trafik kamerası MOBESE’ye yansıdı”
Öte yandan, Erzincan merkezde meydana gelen başka bir maddi hasarlı trafik kazasıda MOBESE’ye yansıdı. Kazada yaralanan olmazken beyaz renkli iki otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı.

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