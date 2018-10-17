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Sinyalizasyon kablosu hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

AMASYA'da demir yolu hattında kullanılan ve yaklaşık değeri 50 bin lira olan sinyalizasyon kablolarının bir bölümünü kesip çalan iki şüpheli, polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Sinyalizasyon kablosu hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da demir yolu hattında kullanılan ve yaklaşık değeri 50 bin lira olan sinyalizasyon kablolarının bir bölümünü kesip çalan iki şüpheli, polis kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay, önceki gün merkeze bağlı Tugay istikametinde bulunan Çağlayan Köprüsü yakınlarındaki tren yolu çalışmalarının yer aldığı bölgede meydana geldi. İddiaya göre, tren yolu çalışmalarında kullanılan, trenlerin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösterip emniyetli seyretmesini sağlayan 75 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarını keserek otomobile yüklemeye çalışan 2 kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çaldıkları kabloyu yükledikleri araçla kaçmaya çalışan hırsızların peşine düştü. Hırsızlık şüphelileri S.G. (27) ve A.K. (20), polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Sinyalizasyon kablosu hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

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