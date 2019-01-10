Şinzo Abe'den Londra'da Brexit mesajı

LONDRA (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, tüm dünyanın İngiltere'nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmaktan kaçınmasını dilediğini söyledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakan Theresa May ile görüşen Abe, düzenlenen ortak basın toplantısında Brexit sürecini değerlendirdi.

Abe, “Anlaşmasız Brexit’ten kaçınılmasını diliyorum. Bu bütün dünyanın da dileği. İngiltere’nin AB’den ayrılışını bütün dünya takip ediyor.” dedi.

İngiltere’nin Brexit müzakerelerinde kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Abe, Japonya ile İngiltere’nin de hem siyasi hem de ekonomik alanda güçlü bağlar kurduğunu vurguladı.

“İngiltere, Japonya için Avrupa’ya açılan kapıdır.” diyen Abe, İngiltere’deki 1000 Japon şirketinde 150 bin kişiye istihdam sağladığının altını çizdi.

İngiltere Başbakanı May de anlaşmasız Brexit’ten kaçınılmasının tek yolunun, kendi anlaşmasının parlamentoda onaylanması olduğunu söyledi.

AB ile sağladığı anlaşmanın İngiltere’nin ulusal çıkarını yansıttığını belirten May, itirazlara neden olan “tedbir maddesi” ile ilgili olarak da AB ile görüşmeye devam ettiğini kaydetti.