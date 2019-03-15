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ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Taşkent'te toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

Toplantıda, üye ülkeler ve bölgedeki güvenlik ve istikrar meseleleri ele alındı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS) Konseyi 34. Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.

Örgüte üye Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Hindistan, Pakistan ve Özbekistan ile RATS İcra Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda üye ülkeler ve bölgedeki güvenlik ve istikrar meseleleri ele alındı.

Rusya'nın dönem başkanlığında yapılan toplantıda, terör, ayrılıkçı ve aşırıcılıkla mücadele, bölgedeki mevcut sorunların çözümü ve bu çerçevede uluslararası kuruluşlarla iş birliği meseleleriyle örgüte üye ülkelerin güvenliğinin pekiştirilmesi konuları gözden geçirildi.

RATS Konseyinin 2018 yılı, İcra Komitesinin de 2016-2018 yıllarına yönelik faaliyet raporlarının görüşüldüğü toplantıda, bu yıl örgüte üye ülkelerin "Terörle Mücadele-2019" eğitim tatbikatı, "Dayanışma-2019-2021" ortak sınır operasyonu, sınır koruma birlikleri yedinci toplantısı, terör, ayrılıkçı ve aşırıcılık yanlısı internet kullanıcılarının belirlenmesi ve önlenmesi temalı eğitim seminerinin düzenlenmesi konularında mutabık kalındı.

Toplantıda ayrıca RATS Konseyinin bir sonraki toplantısının eylülde Rusya'da yapılması kararlaştırıldı.

Toplantının ardından RATS'ın kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Özbekistan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Şanghay İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı

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