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ŞİÖ'nün yeni Genel Sekreteri Vladimir Narov oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 10:39 | Son Güncelleme

ŞİÖ'nün yeni Genel Sekreteri Vladimir Narov oldu

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) yeni Genel Sekreteri eski Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Narov oldu.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ŞİÖ ülkeleri Devlet Başkanları Konseyinin daha önce alınan kararına göre, Özbekistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Büyükelçi Vladimir Narov, 1 Ocak itibarıyla ŞİÖ Genel Sekreterliği görevine başladı.

Örgütün 2017-2018 döneminde genel sekreterliğini yapan Raşid Alimov’un yerine göreve başlayan Narov, 2019-2020 yıllarında bu görevde bulunacak.

Narov, 2006-2010 yıllarında Özbekistan Dışişleri Bakanı, öncesinde de çeşitli ülkelerde büyükelçilik görevlerinde bulunmuştu.

2001 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından kurulan örgüte geçen sene Pakistan ve Hindistan üye oldu. Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan’ın gözlemci üye olduğu örgütte Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri-Lanka ve Türkiye ise diyalog ortağı statüsüne sahip.

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