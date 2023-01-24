Sipahi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Sipahi dizisi neden final yapıyor? İşte final tarihi!

Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi final yapacak. Pazartesi günü yayınlanan dizi hakkında bir süredir sosyal medyada hakkında final yapacağı iddiaları dolaşırken resmi açıklama geldi. Sipahi dizisinin hayranlarını üzen final haberi haberi sonrası detaylar merak konusu oldu. Peki, Sipahi bitti mi, son bölüm ne zaman yayınlanacak?

SİPAHİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Reytinglerdeki beklentinin altında kalması sebebi olduğu iddia edilen final kararı netleşti.

Show TV'de yayınlanan Sipahi'nin bu hafta final yapacağı ve son kez izleyicisinin karşısına çıkacağı açıklandı.

SİPAHİ DİZİSİ FİNALİ NE ZAMAN?

Dizi, 30 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak olan 8. bölümüyle final yaparak sona erecektir.

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bazı izleyicilere göre reytinglerden dolayı dizinin final yapabileceği söylendi.



