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Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

21.12.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sipahi dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla dizi severlerin gündeminde yer almayı başardı. Her hafta Pazartesi akşamı ekranlara gelen Sipahi, Show Tv'de yayınlanıyor. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı Sipahi dizisinin bu akşam tekrarı yayınlanacak. Peki, Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Sipahi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Sipahi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi dizisi Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanmasına karşı yapılacak mücadeleyi ekrana taşıyor. Peki, Sipahi oyuncuları kimler, konusu ne?

Sipahi dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Sipahi dizisi uyarlama mı? İşte konusu ve oyuncuları!

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU

Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

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SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI

Sipahi oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.
Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu
Özge Gürel - Canan Doğan
Kerem Alışık - Yıldırım Bozok

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