Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi uyarlama mı? İlk bölüm bu akşam!

Sipahi dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı Sipahi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekti. Büyüleyici sahneleri ile merak uyandıran Sipahi dizisine dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır.Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sipahi dizisinin ilk bölümünde ekrana gelecek büyüleyici sahneler Almanya’nın Berlin şehrinde çekildi.

İlk bölümünün nefes kesen sahneleri arasında yer alan çatışma ve takip sahneleri ise Gaziantep’in tarihi mimarisi eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

İlk bölüm sahneleri Berlin, İstanbul ve Gaziantep'te çekildi.

SİPAHİ UYARLAMA MI?

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi dizisi uyarlama değildir.

