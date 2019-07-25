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SİPARİŞ ALDIĞI OTOMOBİLLERİ ÇEKİCİYLE BÖYLE ÇALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da sipariş aldığı otomobilleri çekicisiyle çalan şüpheli yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da sipariş aldığı otomobilleri çekicisiyle çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin çekiciyle otomobil çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da Ahmet K. isimli bir şüpheli Maltepe, Ataşehir ve Silivri'de Temmuz ayında, temin ettiği araç çekicisiyle sipariş aldığı otomobilleri çaldı. Gece saatlerinde çekiciye yüklediği araçları çalan şüphelinin araçları İzmir'e götürerek orada sattığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler Ahmet K.'yı 20 Temmuz'da Aydın Nazilli'de gözaltına aldı. Sorgusu yapılan Ahmet K.'nın 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Ahmet K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ahmet K.'nın Ataşehir'de 26 Haziran'da park halindeki bir otomobili, çekiciye yükleyerek çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelinin otomobili çekiciye yüklemesi
-Çekiciyle buradan ayrılması
(AKTÜEL)
-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

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