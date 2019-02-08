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Sipariş götüren kurye bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, çiğ köfte siparişi götürdüğü aparmandan çıktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan motosikletli kurye Fetullah D. (28) ağır yaralandı.  Olay, Eskibağlar Mahallesi Eker Sokak'ta meydana geldi.

Sipariş götüren kurye bıçaklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, çiğ köfte siparişi götürdüğü aparmandan çıktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan motosikletli kurye Fetullah D. (28) ağır yaralandı.
Olay, Eskibağlar Mahallesi Eker Sokak'ta meydana geldi. Çiğ köftecide motosikletli kurye olarak çalışan Fethullah D., kendisine belirtilen adrese verilen siparişi teslim edip, apartmandan dışarı çıktı. Bu sırada kurye ile yanına yaklaşan M.K. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.K., tartışma sırasında Fethullah D.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.
Çevredekiler tarafından taksiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen kuryenin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Çukurhisar Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Sipariş götüren kurye bıçaklandı

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