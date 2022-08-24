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Sipariş teslim etti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı: "Böyle bir şey daha önce başıma gelmedi"

24.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de siparişi teslim etmek için binaya giren motokurye Hamdi Bayhan, döndüğünde büyük şok yaşadı. Bayhan, anahtarı üzerinde bıraktığı ekmek teknesini bıraktığı yerde bulamadı. Motor, kendisini gözetleyen hırsız tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızların çok hızlı olduğunu ifade eden Hamdi Bayhan, "Hiç böyle bir şey daha önce başıma gelmedi. İlk defa unuttum anahtarı" dedi.

Sipariş teslim etti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı: "Böyle bir şey daha önce başıma gelmedi"

Denizli’de siparişi teslim etmek için binaya giren motokurye, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 4 yıldır motokuryelik yapan 22 yaşındaki Hamdi Bayhan, motosikletiyle siparişi ulaştırmak için yola çıktı. Lise Caddesi üzerinde motorunu park eden ve anahtarı almayı unutan Bayhan, apartmanın 1. katına girerek siparişi teslim etti. Yolda yürürken motokuryenin binaya girdiğini fark eden 2 kişiden biri, motoru gözüne kestirdi. Kuryenin ekmek teknesine göz diken şüpheli, anahtarı üzerinde unutulan motosiklete kendisininmiş gibi binerek bölgeden uzaklaştı.

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Çok kısa sürede gerçekleşen olayın ardından dışarı çıkan motokurye Hamdi Bayhan, motosikletini park ettiği yerde göremeyince şok geçirdi. Ne olduğunu anlam veremeyen ve etrafta motorunu bulamayan Bayhan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, izlediği kamera görüntüleri sonrası şüphelilerin peşine düştü. Böyle bir olayın ilk defa başına geldiğini söyleyen Bayhan, emniyete giderek şikayetçi oldu.

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“İLK DEFA ANAHTARI KONTAKTA BIRAKTIM”

Hırsızların çok hızlı olduğunu ve ilk defa anahtarı üstünde bıraktığını ifade eden Hamdi Bayhan, “Dün öğleden sonra saat 16.00 sıralarında paket vermeye gittim. Zaten müşteri 1. katta bulunuyordu. Bende kontağı kapatıp anahtarı üzerinde bıraktım. Hırsız ilk önce çevrede dolanıyor ve daha sonra motorumu alıp götürüyor. Ben de aşağı indiğimde sağıma ve soluma baktığımda motorumu bulamadım. Ondan sonra polisi aradım. Görüntüyü izlediğimde 2 kişinin 3 defa defa motorun etrafında dolandığını gördüm. Daha sonra motorumu alıp gidiyor. 4 yıldır kuryelik yapıyorum ve ilk defa anahtarı kontakta bıraktım. Bunun sonucunda ise motorum çalındı. Hiç böyle bir şey daha önce başıma gelmedi. İlk defa unuttum anahtarı, çünkü biraz yoğunluk ve acelemiz vardı. Ben direk paketi hızlıca verip geleyim hesabı yapmıştım ama o sırada da motoru aldılar. Motorumu toplam 40 saniyelik bir sürede profesyonel şekilde çalmışlar” dedi.

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HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kuryenin motosikletinin çalınma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin motoru gözetlemesi ve bir kişinin ise kalabalığa aldırış etmeden kontağı üstünde olan motoru çalıştırıp götürmesi yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli hırsızlık motor
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