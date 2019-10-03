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Siparişe göre hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da siparişe göre inşaat halindeki binalardan musluk ve bataryanın yanı sıra çeşitli aletler çalan biri kadın 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da siparişe göre inşaat halindeki binalardan musluk ve bataryanın yanı sıra çeşitli aletler çalan biri kadın 3 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Çeşitli tarihlerde inşaatlardan musluk ve armatür gibi malzemelerin çalınmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, siparişe göre hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.Z.C., H.C.K ve S.Ö.'nün çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramalarda çok sayıda musluk, armatür, çeşitli el aletleri, bilgisayar ve halı ele geçirildi.

Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, 14 hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

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