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Siparişi verip dört gözle beklerken bir anda kabusu yaşadılar! Bahşiş alamayan kurye intikam alıyor

25.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahşiş almayan kuryelerin yaptıkları 'pes artık' dedirtti. Özellikle asansörsüz binalara gittiklerinde bahşiş almayan kuryelerin, giderken binanın doğal gaz ya da su vanasını kapatarak intikam aldıkları iddia edildi. Kamera kayıtlarıyla kuryelerin yaptıkları kayıt altına alınırken, şikayet telefonları yağıyor.

Siparişi verip dört gözle beklerken bir anda kabusu yaşadılar! Bahşiş alamayan kurye intikam alıyor

İnternetten yemek sipariş eden ya da alışveriş yapanlar dört gözle kuryeleri beklerken, Kuryeler ise çalıştıkları şirketin taahhüt ettiği saatte emanetleri yetiştirmek için canlarını dişlerine takıyor, trafikle boğuşuyor. İki tarafında sinirlerini geren bu aradaki sürede ise ilginç olaylar yaşanabiliyor. Bu olayların birinin ana kahramanı ise bahşiş alamayan öfkeli kuryeler.

KURYELERİN BAHŞİŞ İNTİKAMI

İddialara göre son dönemde asansörsüz binalara sipariş götüren kuryeler, onca katı çıkıp bir de bahşiş alamayınca, çıkışta apartmanın doğal gaz ya da su vanasını kapatıp kendilerince intikam alıyor.

ŞİKAYET TELEFONU YAĞIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; bu yüzden de doğal gaz şirketleri ya da belediyeye "Suyumuz akmıyor", "Gazımız kesildi" diye şikayet telefonları yağıyor. Bu garip intikam hikayesini ise çoğunlukla kamera kayıtları ortaya çıkarıyor.

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