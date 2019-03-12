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Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Sivas'ta açık cezaevinde kurulan atölyedeki kadın mahkumlar, en son 32 yıl önce siparişleri alınan halıları dokuyor. Kentteki açık ceza infaz kurumu bünyesinde 1982'de kurulan atölyede kadın mahkumlar, ünü dünyaya yayılan geleneksel Sivas halılarını hazırlıyor.

Oscar ödüllü sinema oyuncusu Charlize Theron'un 2006'da İstanbul ziyareti sırasında satın almasıyla yeniden gündeme gelen halıların metrekaresine 360 bin ilmek atılıyor. Bir halı ise yaklaşık 2 yılda dokunabiliyor. Şimdilerde 24 kadın mahkum tarafından binbir emekle dokunan halıların her deseni, rengi, çizgisi, farklı bir duyguyu anlatıyor.

'200 halı dokunmayı bekliyor'

"Sivas Yıldızı", "Viyana", "Serpme" ve "Osmanlı Halısı" olarak adlandırılan ürünler, büyüklüğüne göre 12 bin ila 17 bin lira arasında fiyatlandırılıyor.
Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Tahsin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevindeki halı atölyesinin 1982'de faaliyete geçtiğini söyledi.
Atölyeye 1985-87 arasında "aşırı" halı siparişi verildiğini belirten Yalçın, "Bu nedenle 1987'den sonra artık sipariş alınmamış. Halen 1987'ye kadar alınan 550 halı siparişini tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar bu halılardan 350'si sahiplerine teslim edildi. 200 halı da dokunmayı bekliyor." diye konuştu.
Halı siparişlerini, tarihlerine göre listelediklerini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:
"Liste doğrultusunda ulaşabildiğimiz adreslere, kayıtlı telefonlara, hatta yeri geldiğinde mirasçılara ulaşarak siparişi hatırlatıp 'Dokuyalım mı?' diye soruyoruz. Halıyı alacağını söyleyenler için dokumayı başlatıyoruz. Tamamlayıp ilgili kişilere teslim ediyoruz. Dokunup biten halıyı, alıcısı gelene kadar bekletiyoruz. Onun dışında vazgeçen varsa onları da dışarıya satışa sunuyoruz."

'TEZGAH VE MAHKUM SAYISI AZALDI'

'TEZGAH VE MAHKUM SAYISI AZALDI'
Atölye ilk kurulduğunda 150 tezgahta halı dokunduğunu dile getiren Yalçın, "Ancak yıllar geçtikçe tezgah ve mahkum sayısı azaldı. Şimdi 8 tezgahta halı dokuma çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.
Yalçın, halıcılığın Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen kültürel bir değer olduğunu vurgulayarak, "Bu kültüre sahip çıkmak lazım. Türkiye genelinde de bu üretimi yapan tek ceza infaz kurumuyuz. Amacımız bu kültürel mirası devam ettirmek." ifadelerini kullandı.
Halının metrekaresine göre her yıl yeni fiyat belirlendiğini kaydeden Yalçın, "Şu andaki satış fiyatımız, metrekaresi bin 600 lira artı yüzde 8 KDV olarak belirlendi. Atölyemizde 7 ve 10 metrekare arasında halı dokuyoruz." diye konuştu.
Yalçın, atölyede mahkumların hem vakit geçirdiğini hem de gelir elde ettiğini belirtti.
Mahkumlardan Fatmagül Ş. de 4 yıldır cezaevinde olduğunu, geldiği günden bu yana halı dokuduğunu anlatarak, "Halı dokurken duygularımızı desenlere yansıtıyoruz. Özlemlerimiz, sevinçlerimiz, her türlü ruh halimiz halımıza yansıyor." dedi. (AA)
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Sivas halı

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