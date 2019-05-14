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Siparişleri götürürken kazada can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 08:17 | Son Güncelleme

İzmir'in Bergama ilçesinde, köfte salonu işleten Nazmi Şimşek (27) siparişleri götürürken kullandığı motosikletin kamyona çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Kaza, dün öğle saatlerinde Bergama ilçesi Kozak Yukarıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Eniştesi Selçuk Demirtaş ile birlikte köfte salonu işleten Nazmi Şimşek, telefonla gelen siparişleri götürmek için yola çıktı. Şimşek yönetimindeki motosiklet, Yukarıbey Terzihalliler kavşağında kontrolsüz yola çıkınca A.G. yönetimindeki 35 NIE 15 plakalı kamyona çarptı. Kazada, başında kask olmayan Nazım Şimşek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nazım Şimşek'in yaşamını yitirdiği saptandı.

Nazım Şimşek'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü A.G.'yi gözaltına aldı.

(DHA)

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Siparişleri götürürken kazada can verdi Siparişleri götürürken kazada can verdi 
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