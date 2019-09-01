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Siparişleri yetiştirmek isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Ölen gencin paket servisçisi olduğu ve sipariş götürürken kaza geçirdiği öğrenildi.
Kaza, Torba Rıza Anter Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 BF 323 plakalı kamyonet ile cadde üzerinde seyir halinde olan 48 AAJ 561 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Ön (26) ağır şekilde yaralandı. Kaskı parçalandığı öğrenilen Ön’e olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Murat Ön, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü M.G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.
Murat Ön’ün paket servisçisi olduğu ve siparişleri götürürken kazada öldüğü öğrenildi.

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