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Sıpaya işkenceye büyük tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 18:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, çivili sopayla vurularak yaralanan sıpa, hayvanseverler tarafından kent merkezindeki veterinere getirildi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, çivili sopayla vurularak yaralanan sıpa, hayvanseverler tarafından kent merkezindeki veterinere getirildi. Ayak kısmında derin yaralar bulunan sıpa, tedaviye alındı.

İlçenin Sarılar Mahallesi'nde ayaklarına çivili sopayla vurularak yaralanan ve iple bağlanan sıpayı görenler durumu Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) bildirdi. İhbar üzerine gelen dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan sıpayı havyan ambulansıyla derneğin bakım evine götürdü. Burada tedaviye alınan sıpanın ayaklarının kesici aletle yaralandığı belirlendi.

Sıpayı çok kötü durumda bulduklarını ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş Tosun, "Bu sıpa için Sarılar Mahallesi'nden ihbar geldi. Gittik çok kötü vaziyetteydi. Çok kanaması vardı. Yaklaşık 2 saat içerisinde ipi çıkarttık. Cuma günü tedavi için Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Bacağına tahminime göre çivili bir tahta ile vurmuşlar. İşkence görmüş. Hocalarımız ile görüştük, enfeksiyon var. Hayvanlarımız hep mal kapsamına giriyor. Ne zaman bunlar can kapsamına girerse bu işkenceler bitecektir. Meclis'ten bu hayvanlar ile ilgili yasanın bir an önce çıkmasını istiyorum" dedi.

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