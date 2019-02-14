"Siperde düşman tefrikaya, ayrılığa düşmemizi bekliyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Davamız kutsal, davamız mübarek ve makbul. Bu davanın yolcuları, mensupları, hizmetkarları olarak hepimiz elimizden gelen gayreti gösterip bu davayı maksadına ulaştıracağız." dedi. AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret eden Turhan, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Turhan, bir söz verdikleri zaman onu yerine getirdiklerini belirterek, "Yollar, havaalanları, demiryolları yapılacak, başka dağlar delinecek, yollar kısalacak, gönüller birleşecek. Davamız kutsal, davamız mübarek ve makbul. Bu davanın yolcuları, mensupları, hizmetkarları olarak hepimiz elimizden gelen gayreti gösterip bu davayı maksadına ulaştıracağız." diye konuştu. Türkiye'de işlerin iyi gittiğini vurgulayan Turhan, şöyle devam etti: "Zaman zaman karşımıza engeller çıkıyor, zaman zaman bizi kendilerine tehdit olarak görenler, bizi değişik yöntemlerle sabote etmeye çalışıyorlar. Bu sabotenin yöntemlerini biliyorsunuz, delikanlıca değil, erkekçe değil, taşeronlar kullanarak, ekonomist teröristleri kullanarak, sahada silahlı teröristleri kullanarak bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar ama bizim kaderimiz çizilmiş, 'Göklerden gelen bir kader var' diyor ya şair, bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da zaman zaman kullanıyor. Bu millet tarihte icra ettiği görevi, insanlığa karşı olan görevini yeniden yapıyor, daha da iyisini yapmaya hazırlanıyor. Nasıl? Güçlendikçe, birlik ve beraberlik içinde oldukça hem kendimize olan güvenimiz, kendi insanımıza olan hizmetimiz, onun davasına olan hizmetimiz daha da etkin bir şekilde tezahür edip kendini gösterecek."

Ecdada yakışır şekilde hak davasında hakkı ve adaleti tesis etmek, insanlara hak ettiği yaşam kalitesini ve standardını sunmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Turhan, "Bunun için tek bir şart var, birlik ve beraberlik içinde olmak. Fitne ve fesada aldanmamak, bizim için kurulan tezgahlara aldanmayacağız. Çok sesli olacağız, tek başlı olacağız. Herkes fikrini söyleyecek ama liderimiz bunları dinleyecek, hamur edecek, birleştirecek ve kararını verecek, biz de onun arkasından yürüyeceğiz." ifadesini kullandı. Tarihe bakıldığında milletin hep dışarıdan tefrika ile yıkıldığını anlatan Turhan, bu nedenle kendilerinin hep birleştirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Bulunduğu coğrafi şartların, Türkiye'nin kaderini belirlediğinin altını çizen Turhan, "Hani diyor ya şair, 'Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader', kaderin mensupları olarak dikkatli olmak lazım. Kendimizi bıraktık mı akrepler bizi tarumar eder, dağılır gideriz." diye konuştu. Türkiye'nin komşularının halinin belli olduğuna işaret eden Turhan, şunları kaydetti: