SIPRI: Çin dünyanın ikinci büyük silah üreticisi

Her yıl ilk yüz ülkenin listesini hazırlayan araştırmacılar, daha önce Çin'den veri elde edememişti. Her yıl ilk yüz ülkenin listesini hazırlayan araştırmacılar, daha önce Çin'den veri elde edememişti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Çin Halk Cumhuriyeti'nin savunma sanayisini mercek altına aldı. Ülkedeki dört savunma sanayi şirketinin elde edilen "güvenilir" verileri inceleyen araştırmacılar, bugüne kadar ilk kez Çin'deki silah üretimine dair bir rapor sunmuş oldu.

SIPRI, daha önce elde ettiği verilerin güvenilir olmadığı ve Pekin'in veri paylaşımında şeffaf olmaması nedeniyle küresel silah ticareti ile ilgili raporlarında daha önce Çin'e yer verememişti.

Bu yıl hazırlanan raporda, ülkedeki dört büyük şirketin verileri üzerinden Çin'in ABD’den sonra dünyanın en fazla silah üreten ülkesi olduğuna yer verildi. Çin'i Rusya takip ediyor.

Verileri değerlendirilen dört şirket, Çin Havacılık Sanayii Kurumu (AVIC), Çin Elektronik Teknoloji Grubu (CETC) Çin Kuzey Sanayii Grubu (NORINCO) ve Çin Güney Sanayii Grubu (CSGC).