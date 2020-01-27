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SIPRI: Çin dünyanın ikinci büyük silah üreticisi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

SIPRI raporuna göre Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi.

SIPRI: Çin dünyanın ikinci büyük silah üreticisi

Her yıl ilk yüz ülkenin listesini hazırlayan araştırmacılar, daha önce Çin'den veri elde edememişti. Her yıl ilk yüz ülkenin listesini hazırlayan araştırmacılar, daha önce Çin'den veri elde edememişti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Çin Halk Cumhuriyeti'nin savunma sanayisini mercek altına aldı. Ülkedeki dört savunma sanayi şirketinin elde edilen "güvenilir" verileri inceleyen araştırmacılar, bugüne kadar ilk kez Çin'deki silah üretimine dair bir rapor sunmuş oldu.

SIPRI, daha önce elde ettiği verilerin güvenilir olmadığı ve Pekin'in veri paylaşımında şeffaf olmaması nedeniyle küresel silah ticareti ile ilgili raporlarında daha önce Çin'e yer verememişti.

Bu yıl hazırlanan raporda, ülkedeki dört büyük şirketin verileri üzerinden Çin'in ABD’den sonra dünyanın en fazla silah üreten ülkesi olduğuna yer verildi. Çin'i Rusya takip ediyor.

Verileri değerlendirilen dört şirket, Çin Havacılık Sanayii Kurumu (AVIC), Çin Elektronik Teknoloji Grubu (CETC) Çin Kuzey Sanayii Grubu (NORINCO) ve Çin Güney Sanayii Grubu (CSGC).

Hava, uzay, elektronik ve karada kullanılan silah ve silah sistemleri alanında faaliyet gösteren dört şirketin 2015 ile 2017 yılları arasındaki verileri incelendi. Buna göre söz konusu şirketler, 54 milyar 100 bin dolar değerinde savunma sanayi ürünü sattı.

Listeye girseydi ilk 10'da olacaklardı

Her yıl dünyanın en fazla silah satan ülkeleri listesini hazırlayan SIPRI, elde ettiği verilerle Çin’e yönelik en kapsamlı verileri sundu. 2017 yılı listesinde ilk yirmide ABD'den 13 şirket ve Batı Avrupa'dan altı ve Rusya’dan da üç şirket yer alıyordu.

Çin’deki söz konusu dört şirket o dönem listeye alınabilseydi, listede ilk 20’ye girebilecekti. Ayrıca üç tanesinin de ilk 10 arasında olabileceğine dikkat çekiliyor.

SIPRI uzmanları, Çin Halk Cumhuriyeti'nin savunma sanayisine ayırdığı bütçeye de ulaşabildi. Buna göre 2017 yılında 228 milyar dolar, 2018 yılında da 250 milyar dolar bütçe ayrıldığı belirtildi.

DW, epd/dpa/GA,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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