SIPRI: En büyük satıcı ABD, en büyük alıcı Suudi Arabistan

Suudi Arabistan bir numaralı silah alıcısı konumunda.Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yeni rapora göre tüm dünyada silah satışları küçük bir düşüş kaydetmekle birlikte yüksek seviyede olmayı sürdürüyor.

2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık dönem ile 2011-2015 yılları arasındaki dönemi karşılaştıran rapora göre silah satışları yüzde 0,5'lik bir düşüş kaydetti. Ancak son beş yıldaki silah satışının, 2005-2010 yılları arasındaki döneme göre yüzde 12 daha yüksek olduğu da belirtildi. Raporda son beş yıldaki silah satış hacminin, Soğuk Savaş sonrası dönemdeki rekor seviyesine yakın olduğu da ifade edildi.

ABD, Fransa ve Almanya silah satışlarını artırdı

SIPRI raporuna göre Almanya'nın yanı sıra ABD ve Fransa silah ihracatlarını artıran ülkeler. ABD açık ara ile en büyük silah ihracatçısı olmayı sürdürüyor. Tüm dünyadaki silah satışlarının yüzde 37'si ABD tarafından yapılıyor. Bu oran bir önceki beş yıllık dönemde yüzde 32 olarak kaydedilmişti. ABD'yi yüzde 20'lik pazar payı ile Rusya ve yüzde 8,2 ile Fransa takip ediyor.