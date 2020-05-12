SIPRI: Korona gerilim ve terörü artıracak

Obama’nın danışmanlarından Malley de "huzursuzlukların yaşanabileceği bir dönemin" başında olunduğunu söyledi.Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Başkanı Dan Smith, korona krizi nedeniyle uluslararası gerginliklerin ve terörün artabileceği uyarısında bulundu.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Smith, "Bu özellikle Irak ve Suriye'yi etkileyebilir" dedi. Irak'ta İslamcı milislerden oluşan IŞİD'in faaliyetlerine yeniden başlayacağına dair işaretler bulunduğunu belirten Smith, ayrıca "Yemen'de cepheler daha da keskinleşebilir. Afganistan'da da korona krizi nedeniyle radikal İslamcı Taliban'ın yeniden güçlenebileceği hesaba katılmalı" dedi.

Dünyanın başka bölgelerindeki krizlere de işaret eden SIPRI Başkanı Smith, Afrika Boynuzu bölgesinde veya Batı Afrika'da bulunan Nijerya ya da Mali gibi ülkelerde de yeni gerilimler yaşanması tehdidi ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Bu bölgelerde yeni tip koronavirüs salgınının devletin altyapısını zayıflattığını belirten Smith, insanların ihtiyaç duyduğu yardımı alamadığını ifade etti. Smith, "Bu nedenle bazıları kendilerine yardım ve gıda maddelerine erişim sözü veren milislere katılacaktır" şeklinde konuştu.