SIPRI: Nükleer silahsızlanma aksıyor

Hazırlanan rapora göre nükleer başlıkların sayısı düştü, kullanıma hazır hale getirilen silahlar ise arttı.Nükleer silahlanmada Soğuk Savaş'tan bu yana kaydedilen düşüş eğilimi 2020'de durağan hale geldi. Stockholm merkezli İsveç Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada nükleer savaş başlıklarının sayısının dünya çapında bir yıl içinde 13 bin 400'den 13 bin 80'e düşmesine rağmen, geçmiş yıllara oranla daha fazla nükleer savaş başlığının kullanıma hazır hale getirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bir önceki yıl 3 bin 720 olan kullanıma hazır nükleer savaş başlıklarının sayısı bir yıl sonra 3 bin 825'e yükseldi ve bunların yaklaşık iki bini özellikle Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) en yüksek alarm durumuna geçirildi.

SIPRI ayrıca, Washington ve Moskova'nın düşük model savaş başlıklarını devre dışı bırakmak suretiyle nükleer silah stoklarını azalttığını, ancak 2021'in başlarında iki ülkenin de bir önceki yıla göre yaklaşık 50'şer nükleer savaş başlığını fazladan kullanıma hazır hale getirdiğini bildirdi.