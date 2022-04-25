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SIPRI raporu: Küresel askeri harcamalar ilk kez 2 trilyon doları aştı

25.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) açıkladığı yeni rapora göre, dünyada ulusların toplam askeri harcamaları 2021 yılında ilk kez 2 trilyon doları aşarak rekor kırdı.

SIPRI raporu: Küresel askeri harcamalar ilk kez 2 trilyon doları aştı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) açıkladığı yeni rapora göre askeri harcamalar 2021 yılında bir yıl öncesine göre yüzde 0,7 artış göstererek yaklaşık 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldi. Böylece koronavirüs salgınının ikinci yılında da askeri harcamalar artmaya devam etmiş oldu. SIPRI uzmanı Diego Lopes da Silva "Bu bizim bugüne kadar ulaştığımız en yüksek değer" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA İŞGALİ ÖNCESİ RUSYA ASKERİ HARCAMALARINI ARTTIRDI"

Rusya’nın askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 65,9 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Savunma harcamaları Rusya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 4,1'ini oluşturdu. SIPRI uzmanı Diego Lopes da Silva bu oranın dünya ortalamalarından "oldukça yüksek" olduğunu belirtti. Rusya, en fazla askeri harcama yapan beşinci ülke oldu.

SIPRI uzmanı petrol ve doğalgaz kazancının ülkenin askeri harcamalarını arttırmasına olanak sağladığını kaydetti. Uzman, Rusya’nın askeri harcamalarının 2021 yılı sonuna doğru artış gösterdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bu, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırması sırasında oldu ve Şubat ayında Ukrayna'nın işgalinden önce gerçekleşti."

Lopes da Silva’ya göre Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya getirilen yaptırımlar sebebiyle Rusya’nın askeri harcamalarını aynı seviyede sürdürmesi zor görünüyor.

Raporda, Ukrayna'nın da Kırım’ın Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilmesinin ardından askeri harcamalarını yüzde 72 artırdığı belirtildi. Ancak Ukrayna’nın askeri harcamaları 2021 yılında yüzde 8'den fazla düşüş göstererek 5,6 milyar dolara indi. Bu tutar ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3,2'sini oluşturuyor.

ALMANYA YEDİNCİ SIRADA

Almanya’nın 2021 yılındaki askeri harcamaları gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1,3'üne tekabül etti. SIPRI'ye göre Almanya'nın harcamaları enflasyon nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 1,4 düşerek 51,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Almanya Avrupa’da en fazla askeri harcama yapan üçüncü, dünya genelinde ise yedinci ülke oldu. Almanya'nın askeri harcamaları son on yılda yüzde 24 arttı.

NATO ÜLKELERİ HARCAMALARINI ARTIRDI

Küresel olarak toplam askeri harcamalar bir yıl öncesine göre yüzde 0,7 artış göstererek 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldi. NATO ülkeleri askeri harcamalarını artırdı. İttifakın sekiz ülkesinde askeri harcamalar gayrisafi yurtiçi hasılasını yüzde 2'sini aştı. Lopes da Silva, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa’da askeri harcamaların artmaya devam etmesini öngörüyor.

ABD 801 milyar dolar askeri harcama ile birinci sırada yer aldı. Çin ise 293 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldı. Çin'in askeri harcamaları yirmi yedinci kez üst üste artış gösterdi.

Dpa, AP/SSB, EC

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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