SIPRI: Türkiye silah ihracatını yüzde 170 artırdı

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan küresel silah transferi raporuna göre dünyadaki silah transferi hacmi 2014-2018 yılları arasında 2009-2013 yıllarına göre yüzde 7,8 artış gösterdi. 2014-2018 yılları arasındaki silah ihracatı şampiyonları sırasıyla ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin olurken, Türkiye yüzde 170 artışla 14'üncü sırada yer aldı.

Raporda Güney Kore ve Türkiye’nin 2014-2018 döneminde 2009-2013’e göre silah ihracatını ciddi bir biçimde arttırdığına dikkat çekildi. Güney Kore’de yüzde 94 artış yaşanırken, Türkiye'nin aynı dönemde silah ihracatını yüzde 170 arttırdığı belirtildi. Her iki ülkenin de silah ihracatını arttırmaya yönelik politikaları benimsediği belirtildi, ancak silah ihracatını arttırmaya yönelik politikaları sürdürmenin uzun vadede güçlükleri bulunduğuna dikkat çekildi.

Raporda Türkiye'nin en fazla silah ihracatı yaptığı ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtildi. Türkiye, 2014-2018 döneminde yaptığı silah ihracatının yüzde 30'unu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirirken, bunu yüzde 23 ile Türkmenistan ve yüzde 10 ile Suudi Arabistan takip etti.