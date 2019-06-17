SIPRI: Ufukta nükleersiz bir dünya görünmüyor

Rusya ve ABD'nin silahlanma yarışını frenleyen iki anlaşmanın geçerliliğini yitirmesi yeni bir soğuk savaş endişelerini artırıyor.Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) dünyada nükleer güçlerin giderek daha fazla nükleer silahlara yatırım yaptığını açıkladı. Geçen yıl küresel çapta nükleer silahların sayısında yüzde 4‘lük bir düşüş gözlense de devletlerin nükleer silahlarını modernize etme yönündeki girişimlerinde artış görüldüğü kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bu girişimlerin Başkan Donald Trump hükümetinin geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olduğu belirtilirken, Rusya'da da benzer bir eğilim gözlemlendiği açıklandı.

Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan SIPRI'den uzman Shannon Kile, "Nükleer silahların ulusal güvenlik ve savunma stratejilerinde yeniden önem kazandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kile, iki süper gücün silahlanmasında görülen düşüşün, ihtiyaç duyulmayan bazı silahların envanterden çıkarılmasından kaynaklandığını ve bu nedenle söz konusu düşüşün yanıltıcı olduğunu belirtti.