Sipsi çalgısıyla dünya birincisi oldu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Ali Bedel, Uluslararası Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda sipsi çalgısı ile dünya birincisi oldu.
Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bedel, 16-26 Ağustos'ta Polonya'nın Zakopane kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'na katıldı.
Solo çalgı kategorisinde yarışan Bedel, sipsi çalgısı ile dünya birinciliği elde etti. Türkiye'ye altın madalya kazandıran Bedel, büyük bir gurur duyduğunu dile getirdi.
Sipsi çalgısının kültürel bir değer olduğunu belirten Bedel, "Kültürümüzü koruma ve yaygınlaştırma çalışmasının ödülünü almış olduk. Sipsinin büyüleyici sesini tüm dünyaya duyurmanın mutluluğu içerisindeyim." ifadesini kullandı.
Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak
Karasu'da 'norovirüs enfeksiyonu' tespit edildi, binlerce kişi hastaneye akın etti
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Rusya'dan açıklama: S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
Aşiret gelinini kilolarca altına boğdular!
Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum