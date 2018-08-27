Sipsi çalgısıyla dünya birincisi oldu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Ali Bedel, Uluslararası Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'nda sipsi çalgısı ile dünya birincisi oldu.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bedel, 16-26 Ağustos'ta Polonya'nın Zakopane kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Dünya Halk Müziği ve Halk Oyunları Yarışması'na katıldı.

Solo çalgı kategorisinde yarışan Bedel, sipsi çalgısı ile dünya birinciliği elde etti. Türkiye'ye altın madalya kazandıran Bedel, büyük bir gurur duyduğunu dile getirdi.

Sipsi çalgısının kültürel bir değer olduğunu belirten Bedel, "Kültürümüzü koruma ve yaygınlaştırma çalışmasının ödülünü almış olduk. Sipsinin büyüleyici sesini tüm dünyaya duyurmanın mutluluğu içerisindeyim." ifadesini kullandı.

