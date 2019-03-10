Sır cinayet duygusal videoyla aydınlatıldı

SONER KILINÇ - Uşak'ın Banaz ilçesinde kayıp ihbarı verildikten 5 yıl sonra toprağa gömülü cesedi bulunan 83 yaşındaki Hacer C'nin ölümüne ilişkin soruşturmada görev alan özel ekibin cinayetteki sır perdesini, hazırladıkları 4 dakikalık duygusal video ile araladıkları ortaya çıktı.

Banaz'ın Susuz köyünde 15 Ocak 2014'te kayıp başvurusu yapılan ancak arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Hacer C'nin bulunması için 6 ay önce Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nda 4 kişilik özel bir ekip kuruldu.

İlçeye gönderilen ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışma şartlarını oluşturulan özel ekip, sivil vatandaş kılığında ilçede ve köyde çok sayıda kişiyle temas kurarak yaşlı kadının oğlu, gelini ve torunu ile ilgili bilgi topladı.

- Aile içi cinayet şüphesi

Hacer C'nin aile içi bir cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde yoğunlaşan ekip, yaşlı kadının oğlu, gelini ve torununu Cumhuriyet Savcılığının bilgisi dahilinde mahkeme kararıyla 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

Aile üyelerine deşifre olmadan takip yapan jandarma ekibi, ailenin kullandığı arabaya dinleme cihazı yerleştirerek ip uçları elde etmeye çalıştı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.