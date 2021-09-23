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  4. Sır çözüldü! Hırvat polisi profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğunu tespit etti

Sır çözüldü! Hırvat polisi profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğunu tespit etti

23.09.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'ın Krk Adası'nda bir kayaya tutunmuş halde bulunan 'gizemli' kadının kim olduğu ortaya çıktı. Yüzü kan ve yara içinde olan kadının Barbara Streisand, Diana Ross ve Brigitte Bardot gibi ünlüler için mücevher tasarladığı bildirildi.

Sır çözüldü! Hırvat polisi profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğunu tespit etti

Dün, adı, nereli olduğu ve nasıl yaralandığı belli olmayan bir kadın dünya manşetlerine taşınmış, kim olduğu konusunda herkes merak içinde kalmıştı.

Hırvatistan polisi, kadının kimliğini tespit etmek amacıyla fotoğraflarını yayınlamış, kadının sadece bir profesör gibi İngilizce konuştuğunu bildirmişlerdi. Polis memurları gelen ihbarlar doğrultusunda kadının kim olduğunu ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Hırvat polisi kadının Slovakya'da doğduğunu ancak İrlanda ve İngiltere'ye taşınmadan önce uzun yıllar ABD'de yaşayan 57 yaşındaki Daniela Adamcova olduğunu açıkladı.

ÜNLÜLERİN TAKI TASARIMCISIYDI

Ayrıca kadının ünlüler için tasarımlar yapan eski bir mücevher tasarımcısı olduğu belirtildi. Daniela'nın aktris Barbara Streisand, şarkıcı Diana Ross ve eski Fransız model hayvan hakları aktivisti Brigitte Bardot gibi ünlülere el yapımı takılar yaptığı bildirildi.

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Onu Hırvatistan'da polis tarafından yayınlanan fotoğraflardan tanıyan arkadaşları, zor günler geçirdikten sonra evsiz kaldığını belirtti. Kadının 2015 yılında İrlanda'ya taşınmadığı daha sonra hayatını tekrar rayına oturttuğu ve Los Angeles'ta bir mücevher firmasında tekrar çalışmaya başladığı öne sürüldü.

ARKADAŞLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eski arkadaşlarının, Hırvatistan'a nasıl tek başına inip yaralandığı ve belirgin hafıza kaybı yaşadığı konusunda şaşkına döndükleri söyleniyor.

ÇEK TURİST: ÇOK ZEKİ VE İYİ İNGİLİZCE KONUŞUYORDU

Konu hakkında ifade veren karı koca Çek turistler ise, onu 9 Eylül'de Krk adasında bulunmadan üç gün önce, Hırvat sahil köyü Drvenik'te gördüklerini iddia ettiler. Çek haber sitesine konuşan kimliği belirsiz turist, ''Bize nasıl seyahat ettiğini, emekli olduğunu, arkadaşlarının ise hala çalıştığını bu yüzden yalnız olduğunu, 14 günlük karantinadan korktuğu için telefonunu kapattığını ve SIM kartını çıkardığını anlattı.
Krk adasından Lika'ya gitmek istediğini söyledi. Çok zekiydi, bize bir süredir İngiltere'de olduğunu söyledi, bu yüzden iyi İngilizce konuşuyordu'' şeklinde konuştu.

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Kadının 12 Eylül'de Krk adasında, ayıların yaşadığı uzak bir bölgede, denize yakın, sivri uçlu bir kayanın üzerinde otururken keşfedildiği, kadının İngilizce konuştuğu ancak adını veremediğini bildirilmişti. Raporlara göre, yanında kimlik belgeleri veya cep telefonu yoktu.

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Gizemli kadın herkesi şaşkına çevirdi! Hırvatistan'da bulundu, profesör gibi İngilizce konuşuyorGizemli kadın herkesi şaşkına çevirdi! Hırvatistan'da bulundu, profesör gibi İngilizce konuşuyor


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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
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