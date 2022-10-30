Sır dolu dehşet! Poşete sarılı kadın cesediyle karşılaştılar... Her detayı korkunç: Tamamen çürümüş

Gaziantep'te her detayı kan donduran bir olay meydana geldi. Vatandaşların ihbarda bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Gaziantep'teki Burkarakuyu Mahallesi yolu üstünde olan 2 katlı bağ evine gitti. Sır dolu dehşet ise burada ortaya çıktı. İşte bulunan kadın cesediyle ilgili ayrıntılar...
Pis kokuların yayıldığı binada arama yapan ekipler battaniye ve poşete sarılı ceset ile karşılaştı. Etleri tamamen çürüyen ve kemikleri kalan cesedin 6 ila 8 ay önce ölen bir kadına ait olduğu ileri sürüldü.
Olay sonrası kimliği belirlenemeyen kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aylar sonra cesedi bulunan kadının kimliğinin tespitine yönelik araştırma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)