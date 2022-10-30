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  4. Sır dolu dehşet! Poşete sarılı kadın cesediyle karşılaştılar... Her detayı korkunç: Tamamen çürümüş

Sır dolu dehşet! Poşete sarılı kadın cesediyle karşılaştılar... Her detayı korkunç: Tamamen çürümüş

30.10.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te vatandaşların ihbarı üzerine korkunç bir ölüm ortaya çıktı. İhbar sonrası kötü kokuların yayıldığı metruk bağ evine giden ekipler battaniye ve poşete sarılı bir kadın cesediyle karşılaştı. Her ayrıntısı dehşete düşüren olayda cesedin etlerinin tamamen çürüdüğü ve yalnızca kemiklerinin kaldığı öğrenildi. cesedin 6 ila 8 ay önce ölen bir kadına ait olduğu iddia edildi.

Sır dolu dehşet! Poşete sarılı kadın cesediyle karşılaştılar... Her detayı korkunç: Tamamen çürümüş

Gaziantep'te her detayı kan donduran bir olay meydana geldi. Vatandaşların ihbarda bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Gaziantep'teki Burkarakuyu Mahallesi yolu üstünde olan 2 katlı bağ evine gitti. Sır dolu dehşet ise burada ortaya çıktı. İşte bulunan kadın cesediyle ilgili ayrıntılar...

BATTANİYE VE POŞETE SARILI CESET! TAMAMEN ÇÜRÜMÜŞ

Pis kokuların yayıldığı binada arama yapan ekipler battaniye ve poşete sarılı ceset ile karşılaştı. Etleri tamamen çürüyen ve kemikleri kalan cesedin 6 ila 8 ay önce ölen bir kadına ait olduğu ileri sürüldü.

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KİMLİĞİNİN TESPİTİ İÇİN ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Olay sonrası kimliği belirlenemeyen kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aylar sonra cesedi bulunan kadının kimliğinin tespitine yönelik araştırma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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