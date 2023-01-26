Sır gibi saklanıyordu! Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez can kayıpları açıklandı

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta neredeyse 1 yıllık sürenin dolmasına az kaldı. Savaş ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere'nin ardından Almanya ve ABD'de de Ukrayna'ya tank gönderme kararı aldı. Biden dün yaptığı açıklamada 31 Abrams tankının Kiev'e verileceğini belirtti.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK!

Rus lider Putin ise Rusya'nın Ukrayna'ya sınır şehri olan Belgorod'un Valisi ile buluştu. Vali, Ukrayna'nın Belgorod'da sivil yerleşimlere saldırdığını ve şimdiye kadarki saldırılarda 25 sivilin öldüğünü, 90 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu Rus topraklarındaki can kaybına ilişkin savaşın başladığından beri ilk açıklama.

Belgorod Valisi

BELARUS'TAN ÇARPICI İDDİA

Belarus ise savaş ile ilgili bir iddia ortaya attı. Ukrayna'nın kendilerine saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiklerini açıkladı.

