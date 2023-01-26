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  4. Sır gibi saklanıyordu! Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez can kayıpları açıklandı

Sır gibi saklanıyordu! Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez can kayıpları açıklandı

26.01.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken savaşın başından bu yana bir ilk yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya sınır şehri olan Belgorod'un Valisi, Rus lider Putin'in ziyaretinde Kiev'in saldırıları sonucunda yaşanan sivil can kaybını açıkladı. Bu Rus topraklarındaki can kaybına ilişkin savaşın başladığından beri ilk açıklama oldu.

Sır gibi saklanıyordu! Rusya-Ukrayna savaşından bu yana ilk kez can kayıpları açıklandı

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta neredeyse 1 yıllık sürenin dolmasına az kaldı. Savaş ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere'nin ardından Almanya ve ABD'de de Ukrayna'ya tank gönderme kararı aldı. Biden dün yaptığı açıklamada 31 Abrams tankının Kiev'e verileceğini belirtti.

ABD'den Ukrayna'ya tank desteği! ABD'den Ukrayna'ya tank desteği!

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK!

Rus lider Putin ise Rusya'nın Ukrayna'ya sınır şehri olan Belgorod'un Valisi ile buluştu. Vali, Ukrayna'nın Belgorod'da sivil yerleşimlere saldırdığını ve şimdiye kadarki saldırılarda 25 sivilin öldüğünü, 90 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu Rus topraklarındaki can kaybına ilişkin savaşın başladığından beri ilk açıklama.

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Belgorod Valisi

BELARUS'TAN ÇARPICI İDDİA

Belarus ise savaş ile ilgili bir iddia ortaya attı. Ukrayna'nın kendilerine saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin

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