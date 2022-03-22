Sır gibi saklıyorlardı, gerçek ortaya çıktı! Rusya savaş başından bu yana...

Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta “özel askeri operasyon” diyerek başlattığı işgal planladığı gibi gitmedi. Putin'in planı görünüşte Ukrayna hükümetini kısa sürede devirmekti. Ancak Ukrayna'nın sert direnişi nedeniyle hedefine ulaşamadı.

Rus ordusu şimdiye dek hiçbir büyük şehri ele geçiremedi ve işgalin yavaşlaması nedeniyle Putin'in işgal güçleri ağır bombardımana tutuldu, bu da ağır can kaybına neden oldu. Binlerce Ukraynalı öldü, ancak Ruslar da anavatanını savunmak için yoğun bir şekilde motive olan bir rakibe karşı ağır kayıplar verdi.

Kremlin yanlısı bir gazete, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana ölen Rus askerlerinin gerçek sayısının 9,861 olduğunu söylediğini aktardı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus ordusunun 2 Mart itibarıyla kaybı 498 Rus askeriydi. Ancak bu sayının 9 bin 861 olduğu ortaya çıktı. Yaralanan asker sayısı ise 16 bin 153.

Rakamlar geçtiğimiz pazar günü Putin yanlısı tabloid Komsomolskaya Pravda tarafından Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerine atıfta bulunarak yayımlandı. Ancak daha sonra istatistikler makaleden hızla kaldırıldı.

