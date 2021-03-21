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Sır olay! Yan yana toprağa verildiler, geriye bu fotoğraf kaldı

21.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da araç içinde başlarından silahla vurulmuş halde bulunan acil tıp teknisyeni Kadir Elkatmış ve eşi Hanım Elkatmış, yakınlarının gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Sır olay! Yan yana toprağa verildiler, geriye bu fotoğraf kaldı

Olay, 18 Mart Perşembe günü, merkeze bağlı Evci köyünde meydana geldi. Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan, 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araçla eşi Hanım Elkatmış ile yola çıktı. Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine çocukları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, dün sabah saatlerinde, köy kırsalında bulundu. Araçtaki çiftin, başlarından tabancayla vuruldukları tespit edildi. Elkatmış çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Bugün sabah saatlerinde cenazeleri morgdan alınan Elkatmış çiftin cenazeleri Evci köyü mezarlığında yakınlarının gözyaşları içinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Çok üzgün olduklarını söyleyen Kadir Elkatmış'ın dayısının oğlu Alaaddin Adaş, "Akşam asker geldi. Nerede olduklarını sordular, bilmediğimizi söyledik. Sonra ikisi ölü olarak arabanın içinde bulunmuş. Cinayet mi intihar mı bilmiyoruz" diye konuştu.

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Olayın ardından soruşturma başlatan jandarmanın 7 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Gözaltı Iğdır

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