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Sır ölüm! 19 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

18.05.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da inşaat halindeki 18 katlı katlı binanın önünde bir kızın cansız bedeni bulundu. Yapılan çalışmada cansız bedenin 19 yaşındaki Lütfiye Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, genç kızın ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı.

Sır ölüm! 19 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatı devam eden 18 katlı binanın önünde hareketsiz şekilde yatan bir genç kız gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Lütfiye Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Polis, genç kızın ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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