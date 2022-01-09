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  4. Sır ölüm! Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Sır ölüm! Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

09.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 32 yaşındaki eski polis memuru Hasan Şahin evinin bahçesinde ölü bulundu. 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybettiği düşünülen Şahin'in kısa süre önce istifa edip memleketi Karaman'a geldiği öğrenildi.

Sır ölüm! Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Olay, saat 08.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, 357 Sokak'ta 5 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan Hasan Şahin'i bahçede kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaklaşık 3 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi.

EVİNİN BALKONUNDAN DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü düşünülüyor.

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POLİSLİKTEN İSTİFA ETTİ

İstanbul'da görev yapan polis memuru Hasan Şahin'in kısa süre bir önce görevinden istifa edip, memleketi Karaman'a geldiği, 2 yıl önce anne Zekiye Şahin ile babası Hacı Musa Şahin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
polis Karaman
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