Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

DSİ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emine Karadağ’ı hayattan koparan olay, 21 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan Emine Karadağ, babasının evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti. 2’si kız 4 çocuk sahibi olan Karadağ ailesi kızlarının ölümüyle yıkıldı.

Emine’nin hayatını kaybetmesinin ardından defterlerini inceleyen aile ve polis, küçük kız tarafından çizilen balinalar ile figürlere rastladı.

“Ölmeden önce 1 yıllık yapılacak” başlığı altında 25 maddelik bir de liste bulundu. “Mavi Balina” oyunundan gelen talimatların Emine tarafından yazıldığı tespit edildi. Listede "İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek" yazıları dikkat çekti.

"MAVİ BALİNA OYUNU YASAKLANSIN"



Amca Mahmut Karadağ, yeğeninin ölümüne hala inanamadıklarını belirterek, “Babasının yatağına uzanmış av tüfeğine 1 mermi yerleştirmiş ve intihar etmiş. Bu çocuğun bunu yapması milyonda bir ihtimal bile olamaz okulunda da başarılı bir öğrenciydi. Defterlerini araştırdık çeşitli notlar ve resimler bulduk. Oyun içerisinde bir grup kurmuşlar farklı filmler ve oyunlar var Mavi Balina gibi. Notlarda, bugün şunu yapacağız, yarın şu çocukları döveceğiz, annemizi babamızı huzurevine bırakacağız, aynı gün hep birlikte intihar edip cennete gideceğiz sonra dirilip geleceğiz diye notlar bırakılmış yani tamamen oyundan etkilenmiş” dedi.