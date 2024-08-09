Sır perdesi aralandı! Kan davasına kurban edildiği ortaya çıktı

İzmir’in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran’nın (70) bulunması için İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. 1 yılı geçen çalışmalar ve araştırmalar sonucu Ceyran'ın aslında kayıp olmadığı, aralarında kan davası bulunan şüpheliler tarafından 2008 yılında öldürüldüğü belirlendi.

KAN DAVASI CİNAYETİNİ İTİRAF ETTİ

5 Ağustos tarihinde eş zamanlı olarak Adana ve İzmir illerinde yapılan operasyonda olayla ilgili oldukları tespit edilen S.B.(73), Ö.B.(44) E.B.(45) A.B.(50) ve M.A.B.(46) adlı 5 şüpheli polis ekiplerin tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin kan davası cinayetini itiraf etmesi sonucu Ceyran'ın cesedinin arama çalışmaları sürdürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ö.B., E.B. ve M.A.B., kasten öldürme suçundan tutuklanırken, S.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GERÇEKLER ORTAYA DÖKÜLDÜ

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, öldürülerek sazlık alana atılan ve cesedi aranmakta olan Ramazan Ceyran ile ilgili akıl almaz detaylar ortaya çıktı. Ceyran'ın oğlu olan B.C.'nin, 17 Mayıs 2008 tarihinde Özdemir Bolcal'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü, Bolcal'ın annesinin de oğlunun ölümüne dayanamayarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı evden iki cenaze cıkması üzerine Bolcal ailesinin fertleri Ramazan Ceyran ve ailesini rahat bırakmadı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ikametlerine saldırı sonucu Ramazan Ceyran ve ailesi Polis Merkezine sığındılar. Daha fazla tehditlere dayanamayan aile, Ceyhan ilçesinden, İzmir Torbalı'da oturan kızlarının yanına taşındı.

İNTİKAM ALMAK İÇİN ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Bir süre sonra Bolcal ailesi, Ramazan Ceyran ve ailesinin Torbalı ilçesinde ikamet ettiklerini öğrenmeleri üzerine mahalle sokak numara bilgisi öğrenmek için Adana'dan Bodrum'a turizm amaçlı geldikleri kılıfını uydurarak her gün Torbalı'ya gidip geldiler. Keşif çalışmalarını Ö.B. ve M.A.B.'nin fiziki olarak gelerek gerçekleştirirken, A.B.'nin ise Bodrum ilçesinden takip ederek gerçekleştirdiği bilgisi öğrenildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BODRUM’DA VAKİT GEÇİRMİŞLER

E.B. ve S.B. adlı kişilerin de olayı Adana'dan azmettirdiği belirlendi. Keşif çalışmalarının ardından 3 Ağustos 2008 günü Ö.B. ve M.A.B.'nin Ramazan Ceyran'ı öldürüp, cansız bedenini sazlık alana attıkları öğrenilirken, zanlıların dikkat çekmemek için Ramazan Ceyran'ı ortadan kaldırdıktan sonra tekrar Bodrum'a dönüp orda bir süre daha vakit geçirdikleri öğrenildi.

16 yıldır kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın cansız bedenini arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır