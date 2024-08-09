HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sır perdesi aralandı! Kan davasına kurban edildiği ortaya çıktı

Sır perdesi aralandı! Kan davasına kurban edildiği ortaya çıktı

09.08.2024 18:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2008 yılından beri kayıp olduğu nedeniyle aranılan 70 yaşındaki Ramazan Ceyran'ın kan davasına kurban gittiği ve cesedinin sazlık bir alana atıldığı gün yüzüne çıktı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde 2008 yılından beri kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran’nın (70) bulunması için İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. 1 yılı geçen çalışmalar ve araştırmalar sonucu Ceyran'ın aslında kayıp olmadığı, aralarında kan davası bulunan şüpheliler tarafından 2008 yılında öldürüldüğü belirlendi.

KAN DAVASI CİNAYETİNİ İTİRAF ETTİ

5 Ağustos tarihinde eş zamanlı olarak Adana ve İzmir illerinde yapılan operasyonda olayla ilgili oldukları tespit edilen S.B.(73), Ö.B.(44) E.B.(45) A.B.(50) ve M.A.B.(46) adlı 5 şüpheli polis ekiplerin tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin kan davası cinayetini itiraf etmesi sonucu Ceyran'ın cesedinin arama çalışmaları sürdürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ö.B., E.B. ve M.A.B., kasten öldürme suçundan tutuklanırken, S.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

adana1

GERÇEKLER ORTAYA DÖKÜLDÜ

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, öldürülerek sazlık alana atılan ve cesedi aranmakta olan Ramazan Ceyran ile ilgili akıl almaz detaylar ortaya çıktı. Ceyran'ın oğlu olan B.C.'nin, 17 Mayıs 2008 tarihinde Özdemir Bolcal'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü, Bolcal'ın annesinin de oğlunun ölümüne dayanamayarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı evden iki cenaze cıkması üzerine Bolcal ailesinin fertleri Ramazan Ceyran ve ailesini rahat bırakmadı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ikametlerine saldırı sonucu Ramazan Ceyran ve ailesi Polis Merkezine sığındılar. Daha fazla tehditlere dayanamayan aile, Ceyhan ilçesinden, İzmir Torbalı'da oturan kızlarının yanına taşındı.

adana2

İNTİKAM ALMAK İÇİN ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Bir süre sonra Bolcal ailesi, Ramazan Ceyran ve ailesinin Torbalı ilçesinde ikamet ettiklerini öğrenmeleri üzerine mahalle sokak numara bilgisi öğrenmek için Adana'dan Bodrum'a turizm amaçlı geldikleri kılıfını uydurarak her gün Torbalı'ya gidip geldiler. Keşif çalışmalarını Ö.B. ve M.A.B.'nin fiziki olarak gelerek gerçekleştirirken, A.B.'nin ise Bodrum ilçesinden takip ederek gerçekleştirdiği bilgisi öğrenildi.

adana3

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BODRUM’DA VAKİT GEÇİRMİŞLER

E.B. ve S.B. adlı kişilerin de olayı Adana'dan azmettirdiği belirlendi. Keşif çalışmalarının ardından 3 Ağustos 2008 günü Ö.B. ve M.A.B.'nin Ramazan Ceyran'ı öldürüp, cansız bedenini sazlık alana attıkları öğrenilirken, zanlıların dikkat çekmemek için Ramazan Ceyran'ı ortadan kaldırdıktan sonra tekrar Bodrum'a dönüp orda bir süre daha vakit geçirdikleri öğrenildi.

16 yıldır kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın cansız bedenini arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Adana İzmir
En Çok Okunan Haberler
Rus şirket açıkladı 'Fiyatlar daha da artabilir'

Rus şirket açıkladı 'Fiyatlar daha da artabilir'

İslam Memiş: Yıl sonunda bu rakamı geçecek! Altın ve borsa yatırımcılarına seslendi

İslam Memiş: Yıl sonunda bu rakamı geçecek! Altın ve borsa yatırımcılarına seslendi

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

7 parti dilekçe verdi! TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdılar

7 parti dilekçe verdi! TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdılar

24 yaşındaki kızın cesedi teknenin buzdolabında bulundu! Yakalanmasalar denize atacaklarmış... Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

24 yaşındaki kızın cesedi teknenin buzdolabında bulundu! Yakalanmasalar denize atacaklarmış... Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

"Her an açılabilir" diyerek duyurdu! "Ufak ayrıntılar kaldı"

"Her an açılabilir" diyerek duyurdu! "Ufak ayrıntılar kaldı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.