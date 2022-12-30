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  4. Sır perdesi aralandı! Mehmet Ali Topallar'ı öldürüp evin bahçesine gömmüşler

Sır perdesi aralandı! Mehmet Ali Topallar'ı öldürüp evin bahçesine gömmüşler

30.12.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 yıldır kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Mehmet Ali Topallar'ın üzerindeki sır perdesi aralandı. Topallar'ın 3 kişi tarafından öldürülüp, metruk bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlılarından 2'sinin tutuklu olduğu, bir kişinin ise gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

Gaziantep'te 2 yıl önce 23 yaşındaki Mehmet Ali Topallar sırra kadem bastı. Yapılan çalışmalar sonucunda Topallar'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. 3 kişinin Topallar'ı öldürüp metruk bir bağ evinin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.

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BAĞ EVİNİN BAHÇESİNE GÖMMÜŞLER

Barak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Topallar 2020 Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, F.K., A.C.Ş ve M.E.K.’yi şüpheli olarak tespit etti. F.K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, A.C.Ş’nin ise 'Yağma' suçundan cezaevinde tutuklu bulundukları tespit edildi.

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A.C.Ş. yapılan sorgusunda Mehmet Ali'yi öldürerek Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki metruk bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini söyledi. A.C.Ş.’nin yer göstermesiyle bağ evinin bahçesinde kazı yapıldı. Kazıda kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yapılan incelemede kemiklerin Mehmet Ali Topallar’a ait olduğu belirlendi.

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CEZAEVİNE KONULDU

Olayın diğer şüphelisi M.E.K. de polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: DHA

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