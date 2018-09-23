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Sıra dışı fındık paketlerine ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

GİRESUN'da bir tarım ürünleri firmasının piyasaya sürdüğü fındık ve fıstık paketlerinin üzerindeki ilginç yazılar dikkat çekiyor.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da bir tarım ürünleri firmasının piyasaya sürdüğü fındık ve fıstık paketlerinin üzerindeki ilginç yazılar dikkat çekiyor. İşletme sahibi Bedri Özdemir, fındık paketlerinin üzerine günlük hayatta halk arasında kullanılan ifadelere yer verdi. Fındık paketlerinin üzerine 'gaç urdan', 'laa naber hee', 'anni musun', 'herkese papatya ba galdirik' sözleri yer alıyor. İşletmede, Atatürk, 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının da yer aldığı paketler, müşterilerin yanı sıra bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekiyor. Giresun'da 4 yıldır fındık işiyle uğraşan Bedri Özdemir, tarım ürünleri firması açtı, fındık ve fıstık satışına başladı. Özdemir, piyasaya sürdüğü fındık ve fıstık paketlerinin üzerindeki ilginç yazılar dikkat çekiyor. İşletme sahibi Bedri Özdemir, fındık paketlerinin üzerine günlük hayatta halk arasında kullanılan ifadelere yer verdi. Fındık paketlerinin üzerine 'gaç urdan', 'laa naber hee', 'anni musun', 'herkese papatya ba galdirik' sözleri yer alıyor. İşletmede, Atatürk, 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının da yer aldığı paketler, müşterilerin yanı sıra bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekiyor. Bedri Özdemir, satışların artması için bir farkındalık yaratmak istediğini belirterek, "Tüketicinin ilgisini nasıl çekeriz diye düşünüyordum. Çünkü ürünümüz çok iyi, en iyi fındığı kullanıyoruz. Aklımıza atasözleri geldi. Daha sonra yöresel kelimeler aklıma geldi ve 'Giresunca' yazılar yazmaya başladım. Sosyal medyadan duyuru yaptık, isteklere göre yazılar yazdık. Zaten bizler de bu kelimelerle büyüdük. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Fındık paketlerinin üzerine 'Gız gıs mı u gadar gezmez', 'gaç urdan', 'laa naber hee', 'anni musun', 'nezük', 'niyabiiin', 'ımık', 'annama gel', 'herkese papatya ba galdirik', 'avukatım olmadan konuşmam', 'ayam soğuk', 'ula ney u', 'beri gel dima' gibi yazılar yazdığını belirten Özdemir, "İsteğe göre de sipariş hazırlıyoruz. Yazıların ardından resimler de koymaya başladık. Doğum günü, düğün, Atatürk resimli, 15 Temmuz şehitlerinin isminin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin yer aldığı paketler de hazırladık. Trabzon ve Ordu yöresellerini yazıp oralara gönderdik. Ordu'da satışlarımız çok iyi. Referandum fındıkları yaptık, daha sonra moral verici cümleler yazıp Afrin’deki askerlerimize gönderdik. Her gün yenilik düşünüyoruz" diye konuştu. Özdemir, kağıt hariç bütün hazırlıkları kendilerinin yaptığını, 15 gramlık paketlerden kiloluğa kadar talep doğrultusunda sipariş hazırladıklarını da belirtti.

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