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Sıra dışı olay! İntihar girişiminde bulunan kadın polisin iltifatı sonrasında vazgeçti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.11.2024 14:47
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Antalya'da dün eşine az rastlan bir olay gerçekleşti. Bir kadın intihar girişiminde bulunarak 3. kattan kendini aşağı sarkıttı. Vatandaşların haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Uzun süre ikna olmayan kadın bir polis, "Herkes senden ve şarkılarından mutlu" sözlerine üzerine intihar etmekten vazgeçti.

Sıra dışı olay! İntihar girişiminde bulunan kadın polisin iltifatı sonrasında vazgeçti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde balkon penceresinden atlamaya kalkan kadını, polis ekipleri ‘Herkes senden ve şarkılarından mutlu' sözüyle ikna etti.

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İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar girişiminde bulunmak için oturduğu dairenin balkon penceresindeki demirlere çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler atlama durumuna karşı hazır bekleyerek binanın önüne branda açtı. Polis ekipleri de balkon demirlerinde bekleyen kadını ikna etmek için konuşmaya başladı.

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POLİSİN İLTİFATI VAZGEÇİRDİ

Polis ekipleri, D.G.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. İçeri girmeyen kadın, ekiplerden bir memurun, “Herkes senden ve şarkılarından mutlu” sözü sonrası ikna olup içeri girdi. Bu sırada dairenin kapısını açan itfaiye ve sağlık ekipler, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdi.

EVDE BAYILDI

Evin içerisinde baygınlık geçiren kadın, olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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antalya polis intihar girişimi
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