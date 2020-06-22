Sıra dışı yollarla sosyal mesafe uygulayan 8 bar ve gece kulübü

Londra’da bulunan Mr. Fogg’s House of Botanicals adlı mekanın koruyucu giysi olarak arıcı kıyafetini seçmesi, mekanın fauna konseptiyle oldukça uyumlu. Barın tekrar ne zaman açılacağı kesin olarak bilinmese de, arıcı kıyafetlerinin misafirler ve çalışanlar arasındaki güvenliği artırmaya yardımcı olacağı kesin. Kıyafetin başlığındaki tülle birlikte, çalışanlar ayrıca maske takmak zorunda. Mekanın kurucularından Charlie Gilkes “Şu an, insanların hiç olmadığı kadar yaratıcı ve kaçış hissini güçlendiren alanlara ihtiyacı var. Daha önce de başarıyla yaptığımız işi, yeni çalışma yöntemlerine uyarlamakta kararlıyız” dedi.

Arabayla girilen mekanlar film, gösteri ve konser mekanlarında güvenlik mesafesi uygulamasının en popüler yollarından biri haline geldi.

Birçok ülkede insanlar tekrar evlerinden dışarı çıkmaya başladı. Dışarıda vakit geçirmek, bir şeyler içmek, Cumartesi geceleri dans etmek de artık biçim değiştirdi. Güney Kore’de içki servisi yapan robotlardan, Almanya’da arabalı diskoteklere. İşte dünyanın farklı yerlerinde sıradışı fikirlerle sosyal mesafe uygulamaları:

İRLANDA'DA KIRMIZI RENKLİ BANKLAR

Belfast’ta restoranların önüne yerleştirilen banklarda sosyal mesafeyi teşvik eden eğlenceli mesajlar yer alıyor. Mesajlardan bazıları şöyle “1 metre hayat yaratır, 2 metre hayat kurtarır”, “Boşlukları sohbetle doldurun”. Mekan dışında yer alan bankların her biri, iki kişinin oturabileceği şekilde tasarlandı.

GÜNEY KORE'DE ROBOT MANKENLER

Seul’daki K Coffee Bar’da konukların içkileri robotlar tarafından hazırlanıyor. 2017’den beri robotlar servis için bu mekanda kullanılıyor. Ancak mekan yetkilileri, insanların kendilerini güvende tutacak deneyimlere yöneldiği bir dönemde robotların servis alanında daha önemli bir rol oynayacaklarını düşünüyor.

DANS ETMEK ZORUNLU

Hollanda’da Doornroosje adlı bir gece kulübü, konuklarının sosyal mesafeye uyduklarından emin olmak için, birbirine yaklaşık iki metre uzaklıktaki sandalyelere dansçılar yerleştirdi. Ülkenin belirlediği kapasite gereğince, mekana yalnızca 30 kişi kabul ediliyor. Misafirler, oturdukları yerden müziğin keyfini çıkararak dans edebiliyor. Kulüp işletmecileri ise “İnsanlar mekanımızda olmaktan, atmosferden ve iyi müzikten dolayı mutlular” dedi.