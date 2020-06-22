Sıra dışı yollarla sosyal mesafe uygulayan 8 bar ve gece kulübü

Birçok ülkede insanlar tekrar evlerinden dışarı çıkmaya başladı. Dışarıda vakit geçirmek, bir şeyler içmek, Cumartesi geceleri dans etmek de artık biçim değiştirdi. Güney Kore’de içki servisi yapan robotlardan, Almanya’da arabalı diskoteklere.
İşte dünyanın farklı yerlerinde sıradışı fikirlerle sosyal mesafe uygulamaları:
ALMANYA'DA ARABALI DİSKOTEK
Arabayla girilen mekanlar film, gösteri ve konser mekanlarında güvenlik mesafesi uygulamasının en popüler yollarından biri haline geldi.
Almanya’nın Schüttorf kentindeki The Index adlı mekan, arabayla girilen bir diskotek. Tasarımında güvenliği öne çıkaran mekanda konuklar, DJ’lerin çaldığı canlı radyo yayınlarıyla, ışık şovlarıyla ve pistteki dansçılarla eğleniyor.
LONDRA'DA ARICILIK KIYAFETLİ BARMENLER
Londra’da bulunan Mr. Fogg’s House of Botanicals adlı mekanın koruyucu giysi olarak arıcı kıyafetini seçmesi, mekanın fauna konseptiyle oldukça uyumlu. Barın tekrar ne zaman açılacağı kesin olarak bilinmese de, arıcı kıyafetlerinin misafirler ve çalışanlar arasındaki güvenliği artırmaya yardımcı olacağı kesin. Kıyafetin başlığındaki tülle birlikte, çalışanlar ayrıca maske takmak zorunda.
Mekanın kurucularından Charlie Gilkes “Şu an, insanların hiç olmadığı kadar yaratıcı ve kaçış hissini güçlendiren alanlara ihtiyacı var. Daha önce de başarıyla yaptığımız işi, yeni çalışma yöntemlerine uyarlamakta kararlıyız” dedi.
İRLANDA'DA KIRMIZI RENKLİ BANKLAR
Belfast’ta restoranların önüne yerleştirilen banklarda sosyal mesafeyi teşvik eden eğlenceli mesajlar yer alıyor. Mesajlardan bazıları şöyle “1 metre hayat yaratır, 2 metre hayat kurtarır”, “Boşlukları sohbetle doldurun”. Mekan dışında yer alan bankların her biri, iki kişinin oturabileceği şekilde tasarlandı.
GÜNEY KORE'DE ROBOT MANKENLER
Seul’daki K Coffee Bar’da konukların içkileri robotlar tarafından hazırlanıyor. 2017’den beri robotlar servis için bu mekanda kullanılıyor. Ancak mekan yetkilileri, insanların kendilerini güvende tutacak deneyimlere yöneldiği bir dönemde robotların servis alanında daha önemli bir rol oynayacaklarını düşünüyor.
DANS ETMEK ZORUNLU
Hollanda’da Doornroosje adlı bir gece kulübü, konuklarının sosyal mesafeye uyduklarından emin olmak için, birbirine yaklaşık iki metre uzaklıktaki sandalyelere dansçılar yerleştirdi. Ülkenin belirlediği kapasite gereğince, mekana yalnızca 30 kişi kabul ediliyor. Misafirler, oturdukları yerden müziğin keyfini çıkararak dans edebiliyor. Kulüp işletmecileri ise “İnsanlar mekanımızda olmaktan, atmosferden ve iyi müzikten dolayı mutlular” dedi.
VİYANA'DA CANSIZ MANKENLER
Avusturya’da barlar tekrar açılırken, işletmeciler Viyana’da bir bara cansız mankenleri de dahil ettiler. Cansız mankenler, müşterilerin nereye oturup nereye oturamayacaklarını belirlemek için kullanılıyor.
Haftalarca kapalı kaldıktan sonra, 1 Haziran itibariyle Türkiye’de de barlar yeniden açılmaya başladı. Bir bar, sosyal mesafe kurallarını takip ederek müşterilerin oturamayacakları alanları belirlemek için cansız mankenler kullanıyor.
ABD'DE TEKERLEKTEN MASALAR
Maryland’da Fish Tale adlı mekan, açık alandaki oturma alanlarına tekerleklerden yapılan masalar ekledi. Böylece misafirler birbirlerine iki metreden daha fazla yakınlaşamıyor. Fikrin çıkış noktasını anlatan restoran sahibi Donna Harman “Tüm amacımız insanları yeniden gülümsetmek, umut vermek ve eğlenceli bir şeyler yapmak” dedi.