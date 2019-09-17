Sıra İstanbul'a geldi! Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

İstanbul'da yaklaşık 4 milyon kaçak yapı bulunduğu belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yapıların tespiti ve yıkılması için harekete geçti. Ekipler ilçe ilçe tespit yapmaya başladı. Boğaz’daki yalılardan, imar barışı fırsatçılarının yaptığı yapılara kadar tüm kaçakların yıkılması için çalışmalar yapılacak. Tespitler için ekip kuran bakanlık bir ay içinde tebligatları göndermeye başlayacak.

"BAKANLIK YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"

İnşaat Mühendis Barçın Kayaman, yapılan uygulamayla yapı stokunun belirlenmesi olduğunu belirterek, “Ruhsatlı başlamış iskan almamış veya ruhsatsız olarak yapılan bir çok yapı bulunuyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yapıları tespit edip aslında yapı stokumuzu belirlemek istiyordu. Bir de deprem gerçeğimiz var. Kaçak yapıların stokundan sonra da bu kaçak yapıların sağlamlığı ile ilgili de çalışma yapılacaktı. İmar barışının önceliği bu yapıların tespiti oldu. Bunun da kanunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2012'den önce yapılmış yapıları baz aldılar. Suistimaller oldu tabii. Yapı kayıt belgesinde beyan edip de aslında yerinde yapılmamış daha sonra biz bunu imar barışına sokarız görüşü olan bazı vatandaşlarımız oldu.