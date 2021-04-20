HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sıra Sony Mobile’a mı geldi?

Sıra Sony Mobile’a mı geldi?

20.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG’nin mobil pazardan çekildiğini açıklamasının ardından gözler Sony Mobile cephesine çevrildi. Peki Sony de mobil pazardan çekilmeyi düşünüyor mu?

Sıra Sony Mobile’a mı geldi?

Akıllı telefon sektörünün en köklü isimlerinden biri olan LG, geçtiğimiz günlerde mobil pazardan çekildiğini açıklamıştı. Bir dönem zirveye oynayan Güney Koreli üretici, Çinli şirketlerin küresel pazardaki ağırlığını arttırmasıyla birlikte geri planda kalmıştı.

İstediği atılımı gerçekleştirmekte güçlük çeken LG, ister istemez pazardan çekilmek zorunda kaldı. Peki aynı durum diğer üreticiler için de söz konusu olabilir mi? Yani LG haricinde başka üreticiler de pazardan çekilme kararı alabilir mi?

GÖZLER SONY'E ÇEVRİLDİ

Söz konusu böyle bir soru olduğunda gözler direkt olarak Sony’e çevriliyor. Son yıllarda mobil pazarda silik bir görünüm çizen Sony, yine de direnmeye devam ediyor.

Türkiye de dahil pek çok pazardan çekilme kararı alan Sony, ürettiği akıllı telefonları hayli sınırlı bir pazar dahilinde satışa sunmaya başladı. Fakat bu durum da Sony’nin mobil tarafta kazanç rekorları kırmasını sağlayamadı.

Sony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III tanıtıldı! Telefoto lens yeteneği dikkat çekiyorSony Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III tanıtıldı! Telefoto lens yeteneği dikkat çekiyor

Yakın gelecekte Sony de LG ile aynı kaderi paylaşabilir. Fakat henüz resmi bir bilginin olmadığını, tüm bunların sadece bir tahminden ibaret olduğunu söyleyelim.

Mart ayında en çok satan oyunlar açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorumHayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorum
Google'a büyük şok!Google'a büyük şok!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

'Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu'

'Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu'

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.