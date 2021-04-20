Sıra Sony Mobile’a mı geldi?

Akıllı telefon sektörünün en köklü isimlerinden biri olan LG, geçtiğimiz günlerde mobil pazardan çekildiğini açıklamıştı. Bir dönem zirveye oynayan Güney Koreli üretici, Çinli şirketlerin küresel pazardaki ağırlığını arttırmasıyla birlikte geri planda kalmıştı.

İstediği atılımı gerçekleştirmekte güçlük çeken LG, ister istemez pazardan çekilmek zorunda kaldı. Peki aynı durum diğer üreticiler için de söz konusu olabilir mi? Yani LG haricinde başka üreticiler de pazardan çekilme kararı alabilir mi?

GÖZLER SONY'E ÇEVRİLDİ

Söz konusu böyle bir soru olduğunda gözler direkt olarak Sony’e çevriliyor. Son yıllarda mobil pazarda silik bir görünüm çizen Sony, yine de direnmeye devam ediyor.

Türkiye de dahil pek çok pazardan çekilme kararı alan Sony, ürettiği akıllı telefonları hayli sınırlı bir pazar dahilinde satışa sunmaya başladı. Fakat bu durum da Sony’nin mobil tarafta kazanç rekorları kırmasını sağlayamadı.

Yakın gelecekte Sony de LG ile aynı kaderi paylaşabilir. Fakat henüz resmi bir bilginin olmadığını, tüm bunların sadece bir tahminden ibaret olduğunu söyleyelim.

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