Sıra tartışmasında meslektaşının öldürdüğü taksici toprağa verildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, sıra tartışmasında meslektaşı Fatih A. tarafından öldürülen taksici Nazmi Közenek, toprağa verildi. Fatih Algül ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Nazmi Közenek ile Fatih Algül arasında sıra meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Algül, tabancayla Közenek'i başından tek kurşunla vurdu. Nazmi Közenek kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih Algül ise başkasına ait araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Közenek, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan Fatil Algül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı saatlerde evli ve 2 çocuk babası olan Nazmi Közenek ise Kavakkapı camiinde öğle kılınan cenaze namazının ardından son yolculğuna uğurlandı. Cenazede Közenek'in çocukları Kadir (16) ve Eyüp Közenek (14) gözyaşlarına boğuldu. İki kardeşi, arkadaşları teselli etmeye çalıştı.