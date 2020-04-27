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  4. Sıra yüzünden tartışmaya tutununca... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

Sıra yüzünden tartışmaya tutununca... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

Tokat'ta sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar, sıra yüzünden tartışmaya tutuştu. Yaşanan karmaşa bekçilerin müdahalesiyle engellendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19)’un yayılımını engellemek amacıyla özel bankalar mesai saatlerinde düzenlemeye giderken, erken saatlerde banka önlerinde sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tokat’ta metrelerce uzayıp giden kuyrukta sıra bekleyen vatandaşlar, banka açıldığında sosyal mesafe kurallarını unutarak tartışmaya başladı. Sırada olmadığını iddia ettikleri kişi ile tartışmaya başlayan vatandaşlara banka önlerinde görev yapan bekçiler müdahale etti. Bekçiler, tartışan kişilerin kimliklerine bakarak yaşlarını kontrol etti.

TEK TEK UYARDILAR

Yaşları 65 yaş altına olan vatandaşların sıraya geçmesi için uyaran bekçiler zor anlar yaşadı. Bekçiler metrelerce uzayan kuyruktaki vatandaşları tek tek uyararak sosyal mesafe kuralın göre sıraya dizdi. Vatandaşlar ise banka önlerinde kuyrukların oluşmaması için mesai saatlerinin eskisi gibi sabah başlamasını ve veznelerdeki personel sayısının artırılmasını beklediklerini dile getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat SOSYAL MESAFE

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