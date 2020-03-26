Sıradaki koronavirüs krizi doktor ve hemşire sıkıntısı mı olacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) adı verilen hastalığa yol açan virüs dünya geneline yayıldı. Önceleri "2019-nCoV" olarak da adlandırılan koronavirüs ya da corona virüsü adıyla bilinen virüsün yarattığı hastalığa Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Şubat'ta Covid-19 adını verdi.

Çin ve Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkeleri virüsten arınırken, koronavirüsün yeni merkezi İtalya oldu. Avrupa’da çok hızlı bir şekilde yayılan virüs, ABD içinde de beklentilerin üzerinde bir hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün yayılma hızını göz önüne alan uzmanlar koronavirüsün yeni merkezinin ABD olacağı iddiasında bulunuyor.

YETERLİ SAĞLIK ÇALIŞANI YOK

ABD’li uzmanlar ise kısa sürede yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili çok önemli bir uyarıda bulundu. Koronavirüs savaşının en ön cephesinde savaşan sağlık çalışanlarının virüs kapmalarıyla birlikte ülkenin doktor ve hemşire sıkıntısı çekebilme ihtimalinin altını çiziyorlar. Yakın bir zamanda virüsün merkezinin ABD olacağını söyleyen uzmanlar, ABD’nin sağlık sisteminin böyle bir durumda altından kalkılamayacak bir hale geleceğini düşünüyorlar.

ABD’deki salgının merkezi olan New York’ta virüsten ölenlerin sayısı 300’e yaklaştı. 20 binden fazla vakanın görüldüğü şehirde şimdiden hastanelerde çeşitli yetersizliklerin rapor edildiği söylenenler arasında.



