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  4. Sıradan bir bel ağrısı sandı ultrasonda her şeyi öğrendi: Kitle 7 santimetreydi

Sıradan bir bel ağrısı sandı ultrasonda her şeyi öğrendi: Kitle 7 santimetreydi

14.12.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ürojinekolog olarak çalışan Dr. Jocelyn Fitzgerald başlangıçta otururken hissettiği bel ağrısını çok fazla önemsemedi ancak, ağrı şiddetini artırmaya başlayınca, gerekli tetkikleri yaptırdı. ''Vücudunuzdan gelen tepkileri görmezden gelmeyin ve ağrılarınızı normalleştirmeyin'' uyarısında bulunan Jocelyn, ağrının nedeninin pelvikteki bir tümörden kaynaklandığını dile getirdi. Kitlenin iyi huylu olması kadına derin nefes aldırırken, boyutunun 7 santimetre olduğu kaydedildi.

Sıradan bir bel ağrısı sandı ultrasonda her şeyi öğrendi: Kitle 7 santimetreydi

ABD'li doktor Jocelyn Fitzgerald, otururken hissettiği inatçı bel ağrısını başlangıçta hiçbir şeyi yok gibi geçiştirdi. Pelvik organ prolapsusu, mesane ve pelvik ağrılarını tedavi eden Jocelyn, kendi ağrısının tanısını biraz zaman geçtikten sonra koyabildi.

AĞRILARININ NEDENİNİ REGL AĞRISI SANDI

Ürojinekolog olan Jocelyn, ''Bel ağrılarımın nedenini PMS, COVID-19 pandemisinden kaynaklanan stres, kötü duruş gibi şeylere bağladım. Banyoya gittiğimde ağrı yoğunlaşmaya başladı ve aynı semptomları yaşayan bir hastaya ne söyleyeceğimi düşünmeye başladım. 'Evren bana ultrason çekmemi söylüyor gibi hissediyorum' dedim ve 'hastam olsaydım bir ultrason çektirirdim' şeklinde düşündüm.

KİTLENİN BOYUTU 7 SANTİMETREYDİ

Sonuç olarak ultrasonda yaklaşık 7 cm'lik katı bir kitleyle karşılaşıldı. Damarlı ve büyük bir kitleydi. Kimse buna iyi huylu diyemezdi. Sıklıkla ameliyat yaptığım ameliyathanede kitleyi çıkarmak için ameliyat oldum. Bir pelvik cerrah olarak ameliyat olurken korktum. Çok şey biliyorum. Ne olacağını tam olarak biliyordum'' dedi.

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Cerrahı, malign bir tümörün görünümünü taklit eden nadir fakat iyi huylu bir yumurtalık tümörü olan kistadenofibroma olarak bilinen kitleyi çıkardı. Dr Fitzgerald, kitlenin kanserli olmadığını öğrenmenin "hayatının en güzel günü" olduğunu söyledi.

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KADINLARA ÖNEMLİ BİR DERS

Doktor, toparlanıp deneyimi üzerine düşünürken, başkalarına başına gelenlerden bahsetmek ve uyarılarda bulunmak için Twitter paylaşımı yaptı. Jocelyn, ''Kadınlar, jinekolojik prosedür işlerini ne yazık ki görmezden geliyor. Pek çok kadının pelvik ve jinekolojik cerrahiye ihtiyacı var. Kadınlar sıklıkla bedenlerini görmezden geliyor. Ağrılarınızı normalleştirmeyin'' dedi.


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