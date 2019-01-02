HABER

Sırakayalar Şelalesi'nde buzdan şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

Bayburt'ta, Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Kopuz Deresi'nden yaklaşık 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

Bayburt'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" sunuyor.

Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkisinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İlkbahar ve yazın doğaseverleri, buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde ise muhteşem görselliğiyle göz kamaştırıyor.

Yörede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi'nde oluşan ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttüŞalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü
Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolunda çalışmalar sürüyor(2)Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolunda çalışmalar sürüyor(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Buz Sarkıtı kış Sırakayalar Şelalesi

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan A Tall Man (Uzun Adam) klibi sosyal medyayı salladı!

Erdoğan A Tall Man (Uzun Adam) klibi sosyal medyayı salladı!

Lüks araçlar kaderine terk edildi

Lüks araçlar kaderine terk edildi

Annene söylerim deyip komşunun kızını istismar etti! Sapığa mahkemede ceza yağdı

Annene söylerim deyip komşunun kızını istismar etti!

Samsun'da tehlikeli yolculuk! Bunun için 45 TL ödüyorlar

Tehlikeli yolculuk! Her seferde 45 TL ödüyorlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bazı araçların geçişi serbest!

FSM'den bazı araçların geçişi artık serbest!

15 Temmuz'da 'Karargah içinde siviller şehit edilmedi' yalanını ortaya çıkaran görüntü

Alçak yalanı ortaya çıkaran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.